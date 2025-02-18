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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD’nin Rusya-Ukrayna savaşı için başlattığı yeni süreçten dışlanan Avrupalı liderler, asker gönderme konusunu tartıştı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın Rusya ile barış masasına güçlü bir pozisyonda oturması ve varılacak herhangi bir barışın bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve güvenlik garantilerini içermesi gerektiğini bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
ABD’nin Rusya-Ukrayna savaşı için başlattığı yeni süreçten dışlanan Avrupalı liderler, asker gönderme konusunu tartıştı

Brüksel

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te yapılan Ukrayna konulu olağanüstü zirvenin ardından sosyal medya hesaplarından aynı mesajı paylaştı.

İki lider, zirvede Ukrayna'nın barış masasına güçlü bir pozisyonda oturması gerektiği üzerinde anlaşıldığını, barışın ülkenin bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve güçlü güvenlik garantileriyle birlikte gelmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri yardımlarda üstüne düşeni tümüyle yaptığını belirten liderler, bunun yanı sıra savunma yatırımları, üretimi ve harcamalarında artış sağlanmasının gerektiğini kaydetti.

Zirve, Avrupa liderleri arasında Ukrayna'daki durum ve Avrupa'daki güvenlik konuları hakkında istişareler başlatmayı amaçlıyor.

ABD'deki Donald Trump yönetiminin gündeme getirdiği ve Avrupa'nın dışında bırakılacağının duyurulduğu barış müzakerelerine ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği zirveye von der Leyen ve Costa'nın yanı sıra Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, İspanya, Hollanda ve Danimarka'nın liderleri ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katıldı.

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