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Dünya

Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine 55 saldırı yapıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD üslerine 55 saldırı düzenlendiğini belirtti.

Islam Doğru  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine 55 saldırı yapıldı

New York

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, ABD üslerine yapılan saldırılarla ilgili güncel bilgiler verdi.

Saldırıların başladığı 17 Ekim'den bu yana Irak'ta 27, Suriye'de 28 olmak üzere ABD üslerine yönelik 55 saldırı gerçekleştirildiğini belirten Singh, bu saldırılarda 59 personelin hafif şekilde yaralandığını ve hepsinin görevinin başına döndüğünü ifade etti.

Singh, ABD üslerine yapılan saldırılardan İran ile bağlantılı grupları sorumlu tutarak, ABD'nin söz konusu saldırılara yanıt verme hakkına sahip olduğunu söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılmaması, Gazze ile sınırlı kalması için çabaladıklarını dile getiren Singh, ABD'nin bölgedeki güçlü varlığıyla şu ana kadar bu "caydırıcılık" politikasında başarılı olduklarını savundu.

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