Euro
9.13
Dolar
7.70
BIST 100
1,294.72
Altın
1,872.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pelosi ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden aday gösterildi

ABD'de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlayan Demokratlar, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için yeniden Pelosi'yi aday gösterdi.

Dildar Baykan   | 18.11.2020
Pelosi ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden aday gösterildi Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

ABD'de yapılan seçimlerde Kongrenin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlayan Demokratlar, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için yeniden Nancy Pelosi'yi aday gösterdi.

Ülkede 3 Kasım'da yapılan seçimler sonucunda Temsilciler Meclisinde çoğunluğunu korumayı başaran Demokrat Partinin Yönetim Kurulu, ocak ayında başlayacak yeni dönemdeki önemli görevler için adaylarını belirledi.

Yapılan gizli oylamada, mevcut Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, bu koltuğa adaylık için tek başına girdiği yarışı kazandı.

Nancy Pelosi'nin görevine başlayabilmesi için ocak ayında Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılacak oylamada toplam 435 vekilin 218'inin oyunu alması gerekiyor.

ABD'de 3 Kasım'daki seçimlerde Temsilciler Meclisinin koltuklarının tamamı için oy kullanılmış, Demokratlar 219 vekile ulaşarak çoğunluğu sağlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 son 24 saatte 351 kişi öldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısındaki artış sürüyor
Danimarka Gıda Bakanı Jensen 'vizon itlafı' krizi nedeniyle istifa etti
Putin ülkedeki Kovid-19 vakalarını değerlendirdi: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor

Benzer haberler

Pelosi ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden aday gösterildi

Pelosi ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden aday gösterildi