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Dünya

"Paris Nefes Alıyor" etkinliği kapsamında kent gün içinde araç trafiğine kapatıldı

Fransa'nın başkenti Paris, "sakinlerinin nefes alması" ve araç dumanından uzak kalması için gün içinde araç trafiğine kapatıldı.

Alaattin Doğru  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
"Paris Nefes Alıyor" etkinliği kapsamında kent gün içinde araç trafiğine kapatıldı

Ankara

Paris Belediyesinin internet sitesindeki bilgilere göre, bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Paris Nefes Alıyor" etkinliği kapsamında Parisliler yerel saatle 11.00-18.00 arasında motorlu araçlarını hareket ettirmeyecek.

Paris sakinlerinin "nefes alması" ve dumandan uzak kalmasının hedeflendiği etkinlik kapsamında başkentteki turistik Şanzelize Caddesi dahil yollar araç trafiğine kapatıldı. Skuter kullananlar, patenli ve kaykaylı gençler, koşu ve yürüyüş yapanlar cadde ve yolları doldurmaya başladı.

Toplu taşıma, acil yardım araçları ve taksilerin muaf tutulduğu bu etkinlik kapsamında, söz konusu araçların acil durumlar hariç hız limitleri saatte 20 kilometreye düşürüldü.

Pazar günü dışarıdan araçlarıyla başkente giriş yapanlar ise burada ikamet ettiklerine dair resmi belgeyi ibraz etmek zorunda, aksi durumda güvenlik güçleri araçla geçişlerine izin vermeyecek.

Paris'te halihazırda yürürlükte olan yönetmeliğe göre yıl boyunca motorlu araç ve elektrikli skuterler için şehir içi azami hız limiti saatte 30 kilometre olarak uygulanıyor.

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