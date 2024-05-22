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Paris Belediye Başkanı, kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelen Seine Nehri'nde yüzecek

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 23 Haziran'da, temiz olduğunu göstermek amacıyla Paris Olimpiyat Oyunları'nın maraton yüzme, triatlon ve paratriatlon yarışmalarının düzenleneceği Seine Nehri'nde yüzecek.

Şilan Turp  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Paris Belediye Başkanı, kirlilik tartışmalarıyla gündeme gelen Seine Nehri'nde yüzecek

Ankara

Le Parisien gazetesinin haberine göre, ocak ayında, olimpiyatlar öncesinde "kirlilik nedeniyle yüzmeye uygun olmadığı" tartışmalarıyla gündeme gelen Seine Nehri'nde yüzeceğini açıklayan Hidalgo, bu vaadini 23 Haziran'da Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez ve Paris Valisi Marc Guillaume ile gerçekleştirecek.

Olumsuz hava koşulları ya da nehirdeki kirliliğin artması durumunda söz konusu planın ertelenebileceği aktarılırken, nihai tarih valinin onayıyla belirlenecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aynı tarihte Hidalgo ile yüzebileceği belirtilse de henüz bu konuda resmi bir açıklama bulunmuyor.

Macron, 29 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Seine Nehri'nde yüzeceğini söylemiş, fakat bunu ne zaman yapacağına dair bilgi vermemişti.

Çevre örgütü Surfrider Fondation, nisanda, Uluslararası Yüzme Federasyonu tarafından belirlenen standartları aşan seviyelerde bakteri kirliliği gerekçesiyle nehrin yüzmeye elverişli olmadığını belirtmiş, Paris Valiliği ise nehirdeki çalışmaların henüz tamamlanmadığını ve olimpiyatlara kadar sorunun giderileceğini ifade etmişti.

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