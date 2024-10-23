Dolar
34.28
Euro
37.01
Altın
2,717.16
ETH/USDT
2,510.80
BTC/USDT
66,412.00
BIST 100
8,714.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ve futbolcu Christian Eriksen, İstanbul’da Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Papa, Vatikan yönetiminde görev alan kardinallerin maaşında kesinti yaptı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Papalık Kabinesi olarak bilinen "Curia"da görev alan kardinallerinin maaşlarındaki bazı ek primlerin durdurulmasını istediği bildirildi.

Barış Seçkin  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Papa, Vatikan yönetiminde görev alan kardinallerin maaşında kesinti yaptı

Vatikan

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Papa, Vatikan'ın bütçe açığını kontrol altına almak için Papalık Kabinesi'nde görev alan kardinallerinden biraz daha kemer sıkmalarını istedi.

Vatikan Ekonomi Bakanı Maximino Caballero Ledo'nun kabinede yer alan kardinallere 18 Ekim'de bir mektup göndererek, aylık ücretleri arasında yer alan bazı ek primlerin ödemesinin durdurulduğunu bildirdiği belirtildi.

Papalık Kabinesi'nde görev alan bir kardinalin maaşının 5 bin 500 avro civarında olduğu, kesinti yapılacak ek primlerin oranının yüzde 10'un üstünde olacağı ifade edildi.

Papa, 16 Eylül'de de bütün kardinallerine bir mektup göndererek, Vatikan'ın 10 yıl önce uygulamaya koyduğu mali ekonomik reformu hatırlatmış ve "gereksiz harcamalardan kaçınılması" çağrısı yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı yarın 4 saat işletmeye kapalı olacak
İletişim Başkanı Altun: Terör tehdidi sona erene kadar mücadelemiz kesintisiz devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Başbakanı Pham ile görüştü
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Milletimizin desteğini alarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz
Selçuk Bayraktar: Menfur saldırılar Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını yıldıramayacak

Benzer haberler

Papa, Vatikan yönetiminde görev alan kardinallerin maaşında kesinti yaptı

Papa, Vatikan yönetiminde görev alan kardinallerin maaşında kesinti yaptı

Papa Franciscus, BM Barış Gücü'ne saygı gösterilmesini istedi

İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'e silah satışlarının acilen durdurulmasını istedi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet