Papa 14. Leo, Orta Doğu ve Ukrayna'da ateşkes çağrısı yaptı
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Orta Doğu ve Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulundu.
Vatikan
Papa, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda konuştu.
Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Papa, 22 Ağustos'un "barış, adalet ve silahlı çatışmalarda acı çekenler için" dua ve oruç günü olacağını belirtti.
Papa, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna Savaşında ateşkes ve barış için diyalog kurma çağrısında bulundu.
Papa 14. Leo, daha önce de İsrail saldırısı altındaki Gazze'de uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyulması ve ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.