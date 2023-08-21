Panama Kanalı'nda 200'den fazla gemi geçiş sınırlaması nedeniyle mahsur kaldı
Milyonlarca dolar değerinde mal taşıdığı düşünülen 200'ü aşkın gemi, kuraklık nedeniyle getirilen sınırlama nedeniyle Panama Kanalı'nın her iki tarafında mahsur kaldı.
Ankara
The Daily Mail gazetesinin haberine göre, yetkililerin, kuraklık gerekçesiyle 2 Eylül'e kadar Panama Kanalı'ndaki günlük geçiş sayısını 32 ile sınırlandırması gemi trafiği yoğunluna yol açtı.
🚢 Kanalda 20 günden fazla süredir bekleyen gemiler bulunuyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 21, 2023
⚓ Kuraklık nedeniyle 2 Eylül’e kadar günlük geçiş sayısı 32 ile sınırlandırılacak
Panama Kanalı'nda 200'den fazla gemi geçiş sınırlaması nedeniyle mahsur kaldı https://t.co/GvG1aRYhML pic.twitter.com/FA2sl4ugk0
Mahsur kalan gemiler, ülkenin tahmini 200 milyon dolar gelir kaybetmesine neden oldu.
Kuraklık nedeniyle geçiş sınırı getirilen Atlantik'i Pasifik'e bağlayan kanalın iki tarafında da 20 günden fazla bekleyen gemiler bulunuyor.
Kanalın, yüzyılı aşkın süredir en kurak dönemini yaşadığı ve yağmur suyuna da ihtiyaç duyduğu kaydedildi.
Atlantik'i Pasifik'e bağlayan 80 kilometreden uzun su yolunda, milyonlarca dolar değerinde mal taşındığı düşünülüyor.
Bazı firmaların kanalda oluşan gecikmeler nedeniyle alternatif yol arayışında olduğu belirtiliyor.
Uzmanlara göre firmalar için nakliye masraflarını artıran kısıtlamalar, tüketim malları fiyatları üzerinde daha fazla baskı yaratabilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.