Dolar
27.16
Euro
29.60
Altın
1,894.30
ETH/USDT
1,664.90
BTC/USDT
26,042.00
BIST 100
7,796.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Panama Kanalı'nda 200'den fazla gemi geçiş sınırlaması nedeniyle mahsur kaldı

Milyonlarca dolar değerinde mal taşıdığı düşünülen 200'ü aşkın gemi, kuraklık nedeniyle getirilen sınırlama nedeniyle Panama Kanalı'nın her iki tarafında mahsur kaldı.

Salih Okuroğlu  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Panama Kanalı'nda 200'den fazla gemi geçiş sınırlaması nedeniyle mahsur kaldı

Ankara

The Daily Mail gazetesinin haberine göre, yetkililerin, kuraklık gerekçesiyle 2 Eylül'e kadar Panama Kanalı'ndaki günlük geçiş sayısını 32 ile sınırlandırması gemi trafiği yoğunluna yol açtı.

Mahsur kalan gemiler, ülkenin tahmini 200 milyon dolar gelir kaybetmesine neden oldu.

Kuraklık nedeniyle geçiş sınırı getirilen Atlantik'i Pasifik'e bağlayan kanalın iki tarafında da 20 günden fazla bekleyen gemiler bulunuyor.

Kanalın, yüzyılı aşkın süredir en kurak dönemini yaşadığı ve yağmur suyuna da ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Atlantik'i Pasifik'e bağlayan 80 kilometreden uzun su yolunda, milyonlarca dolar değerinde mal taşındığı düşünülüyor.

Bazı firmaların kanalda oluşan gecikmeler nedeniyle alternatif yol arayışında olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre firmalar için nakliye masraflarını artıran kısıtlamalar, tüketim malları fiyatları üzerinde daha fazla baskı yaratabilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bu yıl e-Devlete giriş sayısı 3 milyarı aştı
Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı
Erzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Aliağa ilçesinde orman yangını çıktı
Pendik'te alev alan nakliye kamyonu kullanılamaz hale geldi

Benzer haberler

Panama Kanalı'nda 200'den fazla gemi geçiş sınırlaması nedeniyle mahsur kaldı

Panama Kanalı'nda 200'den fazla gemi geçiş sınırlaması nedeniyle mahsur kaldı

Edirne'de binlerce dönüm araziyi sulayan Altınyazı Barajı'nda doluluk yüzde 15'e düştü

Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 41 olarak ölçüldü

İran kuraklığın pençesindeki Irak'a akan nehrin suyunu kesti

İran kuraklığın pençesindeki Irak'a akan nehrin suyunu kesti
Odessa Limanı'ndan gelen yük gemisi İstanbul'da demirledi

Odessa Limanı'ndan gelen yük gemisi İstanbul'da demirledi
Sanayilerde oluşan atık suyun geri kazanılarak üretimde kullanılması önerisi

Sanayilerde oluşan atık suyun geri kazanılarak üretimde kullanılması önerisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet