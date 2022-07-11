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Dünya

Pakistan'ın Karaçi şehrinde şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle 5 kişi öldü

Pakistan’ın Karaçi şehrinde şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle 5 kişi yaşamını yitirdi. Şehirde 1 Haziran'dan bu yana aralıklarla devam eden şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 115'e yükseldi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 11.07.2022
Pakistan'ın Karaçi şehrinde şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle 5 kişi öldü

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'de devam eden yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı kazalarda elektrik akımına kapılan 4 kişi hayatını kaybederken bir kişi de duvarın üzerine çökmesi sonucu öldü.

Şehirde 1 Haziran'dan bu yana aralıklarla devam eden şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 115'e çıktı.

Kentin birçok bölgesinde yağış sebebiyle sel meydana gelirken yollar sular altında kaldı.

Sosyal medyaya yansıyan görsellerde su seviyesinin kimi yerlerde araçların üzerine çıktığı, bazı kişilerin de şişme botlarla ilerlemeye çalıştığı görüldü.

Öte yandan, Petrol Satıcıları Birliğinden yapılan açıklamada, tüm petrol şirketlerinin yolların sular altında kalması ve kötü şartlar sebebiyle benzin istasyonlarına petrol tedarikini durdurduğu belirtildi.

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığının verilerine göre, Pakistan'da bu sene muson yağmurları geçen yıla göre yüzde 87 artış gösterdi.

Karaçi'de devam eden kurtarma çalışmalarına ordu da destek veriyor.

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