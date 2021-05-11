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Dünya

Pakistan'dan Türkiye'nin İİT ve BM'yi Filistin'deki durum ile ilgili toplantıya çağırmasına tam destek

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletleri Filistin'deki mevcut durum ile ilgili toplantıya çağırmasına tam destek verdiklerini bildirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 11.05.2021
Pakistan'dan Türkiye'nin İİT ve BM'yi Filistin'deki durum ile ilgili toplantıya çağırmasına tam destek

İslamabad

Dışişleri Bakanı Kureyşi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Filistin’de artan şiddetli ve can sıkıcı durum ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Kureyşi, Türkiye’nin  İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve BM'yi Filistin'deki mevcut durum ile ilgili toplantıya çağırmasına tam destek verdiklerini duyururken, İslam’ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa’daki saldırıların, çocukların öldürülmesinin ve Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Uluslararası topluma çağrı

Öte yandan Kureyşi, başkent İslamabad’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise İsrail’in masum ve silahsız Filistin halkına yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Kureyşi, İsrail’in Filistinlilere yönelik zulmünü ve onları zorla evlerinden çıkarmasını durdurmak için uluslararası topluma çaba gösterme çağrısında bulundu.

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