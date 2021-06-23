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Dünya

Pakistan'dan Amerikan TV kanalına 'İmran Han'ın yorumlarını neden sansürlediniz' sorusu

Pakistan hükümeti, Başbakan İmran Han’ın röportaj verdiği Amerikan TV kanalı HBO’ya, Han’ın Hindistan’daki “Hindutva (Hindu milliyetçiliği)” ideolojisi ile ilgili yorumlarını neden sansürlediğini sordu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 23.06.2021
Pakistan'dan Amerikan TV kanalına 'İmran Han'ın yorumlarını neden sansürlediniz' sorusu

İslamabad

Pakistan hükümeti, Başbakan İmran Han’ın röportaj verdiği Amerikan TV kanalı HBO’ya, Han’ın Hindistan’daki “Hindutva (Hindu milliyetçiliği)” ideolojisi ile ilgili yorumlarını neden sansürlediğini sordu.

Yerel basındaki haberlere göre, hükümet yetkilileri, Han'ın HBO’daki "Axios on HBO” programı için verdiği röportajda, Hindistan’daki "Hindutva (Hindu milliyetçiliği)" ideolojisiyle ilgili görüşlerini paylaştığını ancak kanalın bunları yayımlamadığını belirtti.

Bu durumu "sansür" olarak nitelendiren yetkililer, HBO’dan açıklama talep etti.

Han, hafta sonu söz konusu TV kanalına röportaj vermişti.

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