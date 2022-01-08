Dolar
13.84
Euro
15.76
Altın
1,796.42
ETH/USDT
3,217.30
BTC/USDT
41,814.00
BIST 100
2,033.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Dünya

Pakistan'da yoğun kar yağışında araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak öldü

Pakistan'ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak hayatını kaybetti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 08.01.2022
Pakistan'da yoğun kar yağışında araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak öldü

İslamabad

Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, dün akşamdan itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.

Murree'de araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak öldü. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru, eşi ve 5 çocuğu da bulunuyor.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, hafta sonu tatili için bölgede seyreden çok sayıda araç sebebiyle trafiğin tıkandığını, bu durumu kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Ahmed, dağlık bölgedeki şehre giriş ve çıkışların yarın akşama kadar kapatıldığını ifade ederek binlerce kişinin sokaklarda kaldığını ve bu kişileri tahliye etmek için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, sivil personelin yanı sıra askerlerin de katıldığını söyledi.

Turistik bölgeye, şehir dışından 125 binin üzerinde aracın giriş yaptığı belirtiliyor.

Murree afet bölgesi ilan edildi

Pencap yönetimi, Murree'yi afet bölgesi ilan etti.

Başbakan İmran Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, turistlerin Murree'de trajik ölümü sebebiyle sarsıldığını ve üzgün olduğunu belirterek konuyla ilgili soruşturma açılması talimatı verdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokyo'da Kovid-19 günlük vakaları bir haftada 15 kat arttı
Gaziantep FK'de 5 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19'u atlattıktan 10 gün sonra bebeğine kavuşan anneden gebelere aşı çağrısı
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 303 milyonu geçti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini aştı

Benzer haberler

Pakistan'da yoğun kar yağışında araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak öldü

Pakistan'da yoğun kar yağışında araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak öldü

Tokyo'da yoğun kar yağışı sonrası 200'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

Pakistan'da aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

Pakistan'dan dünyaya Cammu Keşmir çağrısı

Pakistan'dan dünyaya Cammu Keşmir çağrısı
Çıldır Gölü'nün buz tabakası kar yağışıyla beyaza büründü

Çıldır Gölü'nün buz tabakası kar yağışıyla beyaza büründü
Doğuda 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Doğuda 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı