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Dünya

Pakistan'da son 6 haftada muson yağmurları ve seller nedeniyle 154 kişi öldü

Pakistan'da yaklaşık 6 haftadır etkili olan muson yağmurları ve seller nedeniyle 154 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Pakistan'da son 6 haftada muson yağmurları ve seller nedeniyle 154 kişi öldü

islamabad

Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan yetkililer, 1 Temmuz'dan bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde muson yağmurlarının etkili olduğunu belirtti.

Aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde seller ve toprak kayması meydana geldiğini aktaran yetkililer, 1500'ü aşkın konutun zarar gördüğünü kaydetti.

Yetkililer, bu süreçte çoğu Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinden 154 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Güney Asya'da her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Bilim insanları, bölgede son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.

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