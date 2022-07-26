Dolar
17.86
Euro
18.08
Altın
1,717.88
ETH/USDT
1,375.90
BTC/USDT
20,845.00
BIST 100
2,537.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray’ın yeni transferi Leo Dubois, takımın Avusturya’daki kampında antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlıyor
logo
Dünya

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 312'ye yükseldi

Pakistan’da ülke genelinde haziran ortasından bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 312’ye yükseldi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 26.07.2022
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 312'ye yükseldi

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin çeşitli şehirlerinde haftalardır devam eden şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Karaçi’de şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu 7 kişi daha öldü. Bunlardan biri elektrik akımına kapıldı, 6’sı boğuldu. Dün, Karaçi'de 4 kişi elektrik akımına kapılarak ölmüştü.

Şehrin çeşitli noktalarında çok sayıda evin çatısı çöktü, yollar sular altında kaldı.

Çok sayıda bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Sindh eyaleti genelinde yaşanan kesintiler sebebiyle vatandaşlar yer yer protesto gösterisi düzenledi.

Haydarabad’da da yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Sindh eyaleti, Karaçi ve Haydarabad şehirlerinde etkili yağışlar sebebiyle dün resmi tatil ilan etmişti.

Belucistan'da 4 kişi öldü

Belucistan eyaleti genelinde de şiddetli yağışlar etkili oldu.

Ketta-Karaçi kara yolu üzerindeki 2 köprü yıkıldı, kara yolunun 4 kilometrelik kısmı sular altında kaldı.

Huzdar bölgesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu 2 kişi öldü, Bela bölgesinde de yağışların yol açtığı kazalarda biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.

Pencap eyaletinde Rajanpur şehrine bağlı 22 ve Mianvali’ye bağlı 13 köyü sel vurdu.

Son 24 saatte ülkenin çeşitli şehirlerinde şiddetli yağışlar sebebiyle 14 kişi hayatını kaybetti.

Böylelikle, ülkede son 5 haftada etkili olan yağışlarda Belucistan’da 104, Sindh’te 84, Hayber Pahtunhva’da 63 ve Pencap eyaletinde 61 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Rolls-Royce, Tufan Erginbilgiç'i yeni CEO olarak atadı
İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu
Tekneye taciz girişiminde bulunan Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı
THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül'e kadar uzattı

Benzer haberler

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 312'ye yükseldi

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 312'ye yükseldi

Pakistan, Hindistan Savunma Bakanı'nın Keşmir açıklamasına tepki gösterdi

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 298'e yükseldi

Pakistan'da kabineden devlet varlıklarının acil satılması kararı

Pakistan'da kabineden devlet varlıklarının acil satılması kararı
Pakistan'da iktidar ve muhalefet arasında ordunun arabuluculuğu iddiası

Pakistan'da iktidar ve muhalefet arasında ordunun arabuluculuğu iddiası
Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 290'a yükseldi

Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 290'a yükseldi