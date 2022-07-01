Dolar
16.75
Euro
17.40
Altın
1,807.72
ETH/USDT
1,058.70
BTC/USDT
19,443.00
BIST 100
2,441.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı son 4,5 ayın zirvesinde

Muhammet Nazım Taşcı   | 01.07.2022
Pakistan'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı son 4,5 ayın zirvesinde

İslamabad

Pakistan'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,93 olarak kaydedilerek 19 Şubat’tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Ulusal Sağlık Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 bin 640 test yapıldı ve 694 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı 3,93 olarak gerçekleşerek 19 Şubat'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Pakistan’da 19 Şubat’ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,15 olarak kayda geçmişti.

Hükumet, 29 Haziran'da Kovid-19 vakalarındaki artış sonrası 31 Mart'ta kapatılan Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinin (NCOC) yeniden açılmasını kararlaştırmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte sağanak etkili oldu
Eski DHMİ Genel Müdürü Ocak'tan CHP'li Başarır'a 300 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni asgari ücret yüzde 30 ara zamla net 5 bin 500 lira oldu
Bakan Akar: Ordumuzun etkin, caydırıcı, saygın nitelikleri her geçen gün daha da artmaktadır
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Benzer haberler

Pakistan'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı son 4,5 ayın zirvesinde

Pakistan'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı son 4,5 ayın zirvesinde

Kuzey Kore, Kovid-19'un ülkeye Güney Kore'den balonlarla geldiğini iddia etti

BioNTech/Pfizer ABD'ye 3,2 milyar dolara 105 milyon doz Kovid-19 aşısı daha verecek

Dünya Bankası: Kovid-19 salgını dijital ödemelerin kullanımını artırdı

Dünya Bankası: Kovid-19 salgını dijital ödemelerin kullanımını artırdı

Çin Devlet Başkanı Şi, "ekonomik kayıplara rağmen virüsle mücadele" mesajı verdi

Çin Devlet Başkanı Şi, "ekonomik kayıplara rağmen virüsle mücadele" mesajı verdi
DSÖ: Kovid-19 vakaları 110 ülkede artıyor, salgın henüz bitmedi

DSÖ: Kovid-19 vakaları 110 ülkede artıyor, salgın henüz bitmedi