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Dünya

Pakistan, ülkeyi "endişe duyulan ülkeler" listesine alan ABD'ye tepki gösterdi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeyi "dini özgürlüklere yönelik kısıtlamalarda hakkında özel endişe duyulan ülkeler” listesine alan Washington yönetimine tepki gösterdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 08.12.2022
Pakistan, ülkeyi "endişe duyulan ülkeler" listesine alan ABD'ye tepki gösterdi Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, haftalık basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığınca Pakistan’ın "dini özgürlüklere yönelik kısıtlamalarda hakkında özel endişe duyulan ülkeler” listesine alınmasını "saha gerçeklerinden kopuk" olarak nitelendirdi.

Beluç, Washington yönetiminin kararını tek taraflı ve keyfi olarak değerlendirerek, Pakistan’ın bundan derin endişe ve hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

Azınlıkların haklarının ve özgürlüklerinin anayasada korunduğunu vurgulayan Beluç, bunların çeşitli yasa, politika ve yönetim önlemleriyle güçlendirildiğine işaret etti.

"Hindistan listeye neden alınmıyor" vurgusu

Beluç, “dini özgürlükleri en çok ihlal eden Hindistan’ın” listeye bir kez daha dahil edilmemesi sebebiyle derin endişe ve hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Yeni Delhi’nin belirgin şekilde bu listeye dahil edilmemesine dikkati çeken Beluç, bu durumun oluşturulan listenin güvenilirliği ve şeffaflığı konusunda soru işaretlerine yol açtığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Pakistan ile birlikte 11 ülkeyi "dini özgürlüklere yönelik kısıtlamalarda hakkında özel endişe duyulan ülkeler” listesine eklediklerini söylemişti.

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