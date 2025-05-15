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Konya’nın Kulu ilçesinde 5.2 deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.46'da merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. -VTR- Ankara ve çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi.
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Dünya

Pakistan, nükleer silahlarının denetlenmesi gerektiğine ilişkin Hindistan'ın açıklamalarını kınadı

Pakistan, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'in, Pakistan'ın nükleer silahlarının, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (IAEA) gözetimi altına alınması gerektiğine ilişkin ifadelerini kınadı.

Aynur Şeyma Asan  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Pakistan, nükleer silahlarının denetlenmesi gerektiğine ilişkin Hindistan'ın açıklamalarını kınadı

Ankara

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Singh'in ifadeleri "sorumsuzca" şeklinde nitelendirildi.

Pakistan'ın konvansiyonel kabiliyetinin, Hindistan'ı "caydırmaya yeterli olduğu" belirtilen açıklamada, Singh'in, Pakistan'ın nükleer silahlarının, IAEA'nın gözetimi altına alınması gerektiğine ilişkin ifadelerinin kınandığı kaydedildi.

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Açıklamada, Singh'in ifadelerinin IAEA'nın sorumluluklarını ve etki alanını bilmediğine işaret ettiği öne sürülerek, "Hiç değilse IAEA ve uluslararası toplum, Hindistan'da nükleer ve radyoaktif materyaller dahil, tekrarlanan hırsızlık ve yasa dışı ticaret olaylarından endişe duymalı." denildi.

Hindistan Savunma Bakanı Singh, 7-10 Mayıs tarihlerindeki "Sindoor Operasyonu" sonrasında Cammu Keşmir bölgesini ziyaretinde yaptığı açıklamada "Pakistan'ın nükleer silahlarının, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun gözetimi altına alınması gerektiğine inanıyorum." demişti.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

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