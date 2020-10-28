Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslamofobiye karşı somut duruşuna övgü
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslamofobiye karşı somut duruşunu takdir ettiğini bildirdi.
İslamabad
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kureyşi’nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin ve karşılıklı çıkarların geliştirilmesinin ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kureyşi’nin, yükselen İslamofobiye karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın somut duruşunu takdir ettiği, Çavuşoğlu’nun da Pakistan Başbakanı İmran Han’ın İslamofobi hakkındaki açıklamasının övgüye layık olduğunu söylediği aktarıldı.
Öte yandan açıklamada, Kureyşi’nin, Pakistan’ın Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkması için Türkiye’nin çabalarına teşekkür ettiği vurgulandı.
Açıklamada, Kureyşi’nin, Türkiye’nin ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.