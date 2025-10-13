Dolar
Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, Türkiye ve Azerbaycan'la işbirliğini sürdürme konusunda kararlı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan'la barış, istikrar ve refahın geliştirilmesi yönündeki yakın işbirliğini sürdürme konusundaki kararlılığını yineledi.

Sercan İrkin  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Pakistan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zerdari "Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere ülkede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'yı başkent İslamabad'da ağırladı.

Zerdari, Kurtulmuş ve Gafarova ile görüşmesinde, Türkiye ve Azerbaycan ile barış, istikrar ve refahın artırılmasına yönelik yakın işbirliğini sürdürme kararlılığını dile getirdi.

Pakistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la kurulan "yakın ve dostane" bağlara oldukça değer verdiğini kaydeden Zerdari, bu ilişkilerin "ortak inanç, karşılıklı güven ve bölgesel barış ile refah arzusuna" dayandığını söyledi.

Zerdari, Türkiye'nin Pakistan'a bölgesel ve uluslararası platformlarda verdiği desteği takdir ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, savunma ile güvenlik alanlarındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğini vurguladı.

