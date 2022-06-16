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Dünya

Pakistan, BM'den Keşmirlilerin hakları için güvenilir adımlar atmasını istedi

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Halil Haşimi, Keşmir halkının temel haklarının desteklenmesi için BM'den güvenilir adımlar atmasını istedi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 16.06.2022
Pakistan, BM'den Keşmirlilerin hakları için güvenilir adımlar atmasını istedi Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Radio Pakistan'daki habere göre, Haşimi, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 50. Oturumu'nda açıklamalarda bulundu.

Haşimi, BM İnsan Hakları Konseyi'nin Hindistan’ın Cammu Keşmir'de artan insan hakları ihlallerini devamlı gözlemlemesinden ve raporlamasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bununla birlikte Keşmir halkının temel haklarının desteklenmesi için BM'den güvenilir adımlar atmasını isteyen Haşimi, Hindistan'ın, tartışmalı bölgeyi yasa dışı sömürgeleştirmesi ve bölgede hak ihlallerinde bulunması sebebiyle sorumlu tutulmasını talep etti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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