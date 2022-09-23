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Dünya

Öresund Köprüsü'nün ışıkları enerji tasarrufu için kapatılacak

İsveç ile Danimarka arasındaki Öresund Boğazı'nda iki şeritli demir yolu ve dört şeritli kara yoluna sahip Öresund Köprüsü'nün aydınlatmalarının enerji tüketimini düşürmek için akşamları kapatılacağı bildirildi.

Atila Altuntaş   | 23.09.2022
Öresund Köprüsü'nün ışıkları enerji tasarrufu için kapatılacak

Stockholm

Köprünün tesis müdürü Bengt Hergart, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, enerji krizine dikkati çekmek ve tasarruf etmek için böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Köprünün üzerindeki otoyol ışıklarının sabaha karşı saat 01.00 ila 05.00'da kapatılacağına işaret eden Hergart, Noel tatili ve yılbaşı gecesi köprünün aydınlatmalarının sabaha kadar yanacağını belirtti.

Hergart, havacılık ve denizcilik açısından önemli olan tünel aydınlatmasına dokunmayacaklarını kaydetti.

İsveç ve Danimarka arasındaki 7,8 kilometre uzunluğundaki Öresund Köprüsü, Kopenhag ile Malmö kentini birbirine bağlıyor.

İsveç'te enerji tasarrufu için bazı kiliseler kapatılacak

Öte yandan İsveç'in birçok bölgesindeki az tercih edilen kiliseler, enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla bu kış kısmen kapanacak.

Devlet radyosu SR'nin haberine göre, Lund Kenti Piskoposluğundan Andreas Mansson, piskoposluğun 540 kilisesinden 150'sinin enerji tasarrufu için bu kış tamamen veya kısmen kapatabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.



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