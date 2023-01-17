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Dünya

Olena Zelenska: Ateşkes, barış anlaşması anlamına gelmiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin barış anlaşması anlamına gelmediğini, barışın ancak yerinden olan Ukraynalılar ülkelerine döndüğünde ve ailelerine kavuştuğunda geleceğini söyledi.

Muhammet İkbal Arslan   | 17.01.2023
Olena Zelenska: Ateşkes, barış anlaşması anlamına gelmiyor

Davos

Zelenska, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılarak bir konuşma yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin barış formülüne değinen Zelenska, nükleer tehdit, enerji ve gıda güvenliği gibi konuların ulusal ve küresel ölçekteki etkisine dikkati çekti.

Zelenska, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin barış anlaşması anlamına gelmediğini belirterek, yerinden edilen Ukraynalıların ülkelerine dönmeleri ve aileleriyle yeniden bir araya gelmesinin barışı getireceğini ifade etti.

WEF'in katılımcılarının önemli bir güce sahip olduğunu, ancak zaman zaman da ayrı düştüklerini kaydeden Zelenska "Hepiniz bu etkiyi kullanmıyorsunuz ya da bazen onu daha da bölen bir şekilde kullanıyorsunuz." dedi.

Olena Zelenska, WEF gibi platformların sorunların çözümü için oluşturulduğunu vurgulayarak, "Yeterli enerjiye sahibiz ve gücümüz buna yetiyor. Ortak etkimizin bir kısmı, mevcut zorluklardan daha güçlü. Ancak bunun tamamı için bütün bileşenleri bir araya getirmemiz gerekiyor, bu da uluslararası işbirliğidir." diye konuştu.

Zelenska, savaşın sadece Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını, Rusya'nın savaşı kaybetmemesi halinde ortaya çıkan krizin daha da büyüyeceğini söyledi.

İkinci gününde oturumlarla devam eden WEF, 20 Ocak'ta sona erecek.

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