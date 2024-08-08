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Dünya

OceanGate denizaltısında ölen Fransız Nargeolet'in ailesi 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı

Titanik gemisinin enkazına seferi sırasında patlayan Amerikalı OceanGate şirketine ait denizaltıda hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Fransız Paul-Henri Nargeolet'in ailesi, şirkete 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Ekip  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
OceanGate denizaltısında ölen Fransız Nargeolet'in ailesi 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı

Ankara

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Nargeolet'in ailesi, Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik gemisinin enkazına Haziran 2023'te düzenlediği turistik gezide denizaltıdaki 5 kişinin ölümü nedeniyle OceanGate şirketini "ihmalle" suçladı.

Fransız Nargeolet ailesinin avukatlarından Matt Shaffer, OceanGate kurucu ortaklarından olan ve yolculuğu organize eden Stockton Rush'un "kendisinin ve diğer pek çok kişinin farkında olduğu tehlikeler konusunda mürettebat ve yolculara karşı açık sözlü" davranmadığını savundu.

OceanGate denizaltısında hayatını kaybeden Nargeolet'in ailesi, şirkete 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

OceanGate isimli şirkete ait olan, yaklaşık 6,5 metre boyutundaki Titan isimli denizaltı, 18 Haziran 2023'te Titanik'in enkazını gözlemlemek için Atlantik Okyanusu'na dalmıştı.

Titan denizaltısı patlayarak batmış ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazada, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet hayatını kaybetmişti.

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