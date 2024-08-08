Norveç, diplomatlarının akreditasyonunun İsrail tarafından iptaline tepki gösterdi
Norveç, İsrail’in, Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etmesinin sonuçları olacağını bildirdi.
Ankara, Washington
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in bu adımının ardından yazılı açıklama yaptı.
- İsrail, Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin İsrail'deki akreditasyonunu iptal etti
- İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıdı
Eide, İsrail'in kararının Norveç'in Filistin halkına yardım etme kabiliyetini etkileyen "aşırı bir eylem" olduğunu belirtti.
Bunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin iki devletli çözüme karşı aktif bir şekilde çalıştığını gösterdiğini bildiren Eide, Norveç'in Gazze'nin işgaline ve Filistinli sivillere yaşatılan acılara yönelik eleştirilerinde de net olduğunu vurguladı.
Eide, "Bugün alınan kararın Netanyahu hükümeti ile ilişkilerimiz açısından sonuçları olacaktır. Şimdi Netanyahu hükümetinin yarattığı bu duruma karşılık vermek üzere Norveç'in ne gibi tedbirler alacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Diplomatların çalışmalarını engellemenin "ciddi bir durum" olduğunu belirten Eide, Norveç'in temel önceliğinin barış ve "Orta Doğu'daki çatışmalara diplomatik bir çözüm bulunması" olduğunu kaydetti.
İsrail, bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını duyuran Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal ettiğini duyurmuştu.
Norveç'in Filistin'i tanıma kararı
Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığı bildirmişti. İsrail ise Filistin devletini resmen tanıyan İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırmıştı.
Norveç'in de İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı tanıma kararı almasının ardından Filistin devletini tanıyan ülke sayısı 146'ya yükselmişti.
ABD: İsrail'in Norveçli diplomatların akreditasyonunu iptal etmesi yapıcı değil
ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'ni tanıdığını duyuran Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal eden İsrail'e tepki göstererek, bu adımın yapıcı olmadığını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, İsrail'in Norveçli diplomatların akreditasyonlarını iptal etmesini değerlendirdi.
Miller, Norveç'in Orta Doğu ve Filistin ile ilgili süreçlerde bugüne kadar hep yapıcı roller oynadığına işaret ederek, "Onların bu rolü oynamasını engellemeye dönük bu adımın yapıcı olduğunu düşünmüyoruz." dedi.
Oslo Anlaşması'ndan bu yana çeşitli örnekler veren Miller, Norveç'in İsrail-Filistin sorununda barışçıl çözümler için oynadığı rollere dikkati çekerek İsrail'in son adımını doğru bulmadıklarını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.