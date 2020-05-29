Euro
7.61
Dolar
6.84
BIST 100
104,986.40
Altın
1,733.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin Haydarpaşa Limanı’ndan Karadeniz’e uğurlama törenine katılıyor
logo
Dünya

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde Ocak'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 270 kişi öldürüldü

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde Ocak'tan bu yana düzenlenen 20 ayrı saldırıda 270 kişi yaşamını yitirdi.

Gökhan Kavak   | 29.05.2020
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde Ocak'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 270 kişi öldürüldü

Abuja

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde Ocak'tan bu yana düzenlenen 20 ayrı saldırıda 270 kişi hayatını kaybetti.

Endişeli Sokoto Vatandaşları (CSC) koalisyonundan Prof. Dr. Nasiru Gatawa, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı çetelerin saldırılarının ekonomik ve sosyal hayatı felce uğrattığını söyledi.

Gatawa, "Birkaç gün önce düzenlenen ve 60'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği son saldırı ile Ocak'tan bu yana düzenlenen 20 saldırıda 270 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Federal hükümet ve eyalet valiliğinin saldırılara karşı acil önlem alması gerektiğini vurgulayan Gatawa, çete üyelerinin Nijer sınırındaki Sabon Birni yerleşim bölgesine saatlerce saldırı düzenlediğini ancak güvenlik güçlerinden hiçbir yardım gelmediğini söyledi.

Gatawa, "Çete üyeleri ülkenin kuzeydoğu sınır hattındaki birçok alanı ele geçirdi. Bu nedenle ekonomik ve sosyal hayat felce uğradı. Yüzlerce insan hayatını kaybediyor ve mallar hasar görüyor." ifadesini kullandı.

Saldırganların artık şehire çok yaklaştığını kaydeden Gatawa, yakın zamanda şehir merkezinde de güvenlik sorunu yaşanabileceğini belirtti.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde çarşamba günü motosikletli silahlı kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırılarda en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari de sorumluların bulunup etkisiz hale getirilmesi talimatı vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı
Kovid-19'u önlemek için evde de maske takmak faydalı olabilir
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 103 bin 379'a yükseldi
Lübnan'da yeniden açılan camilerde cuma namazı kılındı
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: Sonbaharda ikinci dalga olabilir

Benzer haberler

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde Ocak'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 270 kişi öldürüldü

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde Ocak'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 270 kişi öldürüldü

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bine yaklaştı

Nijerya'da silahlı saldırılarda en az 60 kişi öldü

Nijerya’da 4 yılda kaçırılanlar için 11 milyon dolar fidye ödendi

Nijerya’da 4 yılda kaçırılanlar için 11 milyon dolar fidye ödendi
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini aştı

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 bini aştı
Afrika'nın en kalabalık Müslüman nüfuslu ülkesi Nijerya'da bayram namazı evde kılınacak

Afrika'nın en kalabalık Müslüman nüfuslu ülkesi Nijerya'da bayram namazı evde kılınacak