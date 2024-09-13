Nijerya'nın kuzeydoğusunda sel felaketi nedeniyle 230 bin kişi yerinden oldu
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Nijerya'nın kuzeydoğusunda sel felaketi nedeniyle 230 binden fazla insanın yerinden olduğunu ve WFP'nin, Borno Eyaleti'nde yardım için sahada olduğunu belirtti.
Cenevre
WFP, Nijerya'da yaşanan sel felaketine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"Nijerya'nın kuzeydoğusunda 230 binden fazla kişi, meydana gelen büyük sel nedeniyle yerinden edildi. WFP, bundan etkilenen topluluklara acil gıda yardımı sağlamak için Borno eyaletinde sahada çalışmalarını sürdürüyor." denilen açıklamada, bölgede son 30 yılın "en kötü sel felaketi" olarak nitelendirilen durumdan en çok etkilenen 50 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Nijerya'da, Eylül 2024 itibarıyla 29 eyalette 800 binden fazla kişinin sellerden etkilendiği ve 550 bin hektardan fazla ekili alanın sular altında kaldığı bildirildi.
Ülkede, yaklaşık 32 milyon insanın akut açlıkla karşı karşıya olduğu da belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP'nin Nijerya Direktörü David Stevenson, "Borno Eyaleti'ndeki Maiduguri şehri çatışma, rekor seviyede gıda enflasyonu ve şimdi de yüz binlerce insanı yerinden eden sellerle, kriz içinde bir krizle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.
Binlerce insanın sokakta veya arkadaşlarının ya da akrabalarının yanında kaldığını belirten Stevenson, "Şehir, mülklerde ve geçim kaynaklarında büyük bir yıkımla karşı karşıya. Hayatları kurtarmak için acil küresel desteğe ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Mali, Nijerya, Etiyopya ve Nijer gibi Afrika ülkelerinde son dönem şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yüzlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi ise evini terk etmek zorunda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.