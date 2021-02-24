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Dünya

Nijerya'daki silahlı saldırı ve patlamalarda 10 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı belirtildi

Nijerya'nın Maiduguri kentinde şiddetli patlamalar ve silahlı saldırılar meydana geldi.

Adam Abu-bashal   | 24.02.2021
Nijerya'daki silahlı saldırı ve patlamalarda 10 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı belirtildi

Abuja

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde üç farklı noktada meydana gelen şiddetli patlamalarda ve silahlı saldırılarda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentindeki Gwange, Bulabulin ve Kaleri bölgelerinde şiddetli patlamalar ve silahlı saldırılar meydana geldi.

Saldırı ve patlamalarda 10 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi yaralandı.

Hükümet yetkilileri, patlamaların yaşandığı bölgelere güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Terör örgütü Boko Haram, bölgede sık sık benzer saldırılar düzenliyor.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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