Dolar
9.52
Euro
11.03
Altın
1,788.06
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,508.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulunda, Irak ve Suriye ile Lübnan olmak üzere iki yurt dışına asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenine katıldı. -VTR
logo
Dünya

Nijerya'daki şiddet olaylarında 2 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki devam eden şiddet olayları nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 26.10.2021
Nijerya'daki şiddet olaylarında 2 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Abuja

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Samuela İsopi, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusunda devam eden şiddet olaylarının endişe verici olduğunu belirtti.

İsopi, bölgelerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek 2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu söyledi.

Bölgelerde 3 milyondan fazla insanın gıda güvensizliği yaşadığına ve yüz binlerce çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğuna işaret eden İsopi, "Şiddet olayları nedeniyle okula gidemeyen çocukların sayısı da katlanarak arttı." dedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından itibaren varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay vermeye hazırlanıyor
ABD'de Kovid-19 vakaları düşüşte
DSÖ'den seyahat koşulu olarak 'Kovid-19 aşısı kanıtı' istenmemesi tavsiyesi
Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 232 bini geçti
Avusturya’da iş yerlerinde Kovid-19 aşısı ve test şartı aranacak

Benzer haberler

Nijerya'daki şiddet olaylarında 2 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Nijerya'daki şiddet olaylarında 2 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Nijerya'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti

Nijerya, dijital para birimi 'e-Naira'yı yarın piyasaya sürecek

Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 25 kişi öldü

Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 25 kişi öldü
Nijerya'da hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda 575 mahkum firar etti

Nijerya'da hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda 575 mahkum firar etti
Nijerya Ticaret Bakanı Adebayo: Türkiye’yle ticaret hacmi çarpıcı şekilde artacak

Nijerya Ticaret Bakanı Adebayo: Türkiye’yle ticaret hacmi çarpıcı şekilde artacak