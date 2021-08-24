Dolar
8.42
Euro
9.89
Altın
1,807.06
ETH/USDT
3,229.10
BTC/USDT
48,515.00
BIST 100
1,465.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde konuşuyor. Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı.
logo
Dünya

Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 1768'e yükseldi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1768'e çıktı.

Adam Abu-bashal   | 24.08.2021
Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 1768'e yükseldi

Abuja

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yayınlanan haftalık verilerine göre, ülkede son bir haftada 72 kişi kolera salgında hayatını kaybetti.

Ülkede kolera salgını ocaktan bu yana başkent Abuja'nın yanı sıra 23 eyalete yayılmaya devam ediyor.

Bu süre zarfında 47 bin 603 kişiye kolera teşhisi konuldu ve salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1768'e ulaştı.

Kolera nedir?

"Vibrio cholerae" bakterisinin neden olduğu kolera, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık. Şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açan kolera, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da ilk mRNA Kovid-19 aşı adayı için Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarının yapılması onaylandı
Gazze'deki hükümet, Kovid-19'daki artış nedeniyle çalışanların tamamının 1 Eylül'e kadar aşılanması kararı aldı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1077 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'a yakalanan Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı
İsrail’de 30 yaş üstü kişilere de üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

Benzer haberler

Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 1768'e yükseldi

Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 1768'e yükseldi

Nijerya'da silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da Katolik papaz öncülüğünde Müslümanlar için cami inşa edildi

Türkiye, Nijerya'da konvoya düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Nijerya'da konvoya düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı
Nijerya'yı saran salgın: Kolera

Nijerya'yı saran salgın: Kolera
Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek

Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek