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Dünya, Savunma sanayisi

Nijerya, Türkiye'den satın aldığı iki savaş helikopterini sahada kullanmaya başlıyor

Güvenlik sorunlarıyla mücadele eden Nijerya'da, Türkiye'den satın alınan iki T129 ATAK savaş helikopterinin göreve başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Adam Abu-bashal  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Nijerya, Türkiye'den satın aldığı iki savaş helikopterini sahada kullanmaya başlıyor

Abuja

Benue eyaletinin başkenti Makurdi'deki Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) üssünde gerçekleştirilen törene Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, Savunma Bakanı Badaru Abubakar, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Taoreed Lagbaja ve çok sayıda davetli katıldı.

Shettima, törende yaptığı konuşmada, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun yeni alınan helikopterlerin konuşlandırılmasının hem ülke içinde hem de Batı Afrika bölgesinde güvenlik sorunlarının çözümüne önemli katkı sağlayacağına yönelik inancını dile getirdiğini aktardı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Türkiye'den satın alınan savaş helikopterlerinin Nijerya'daki güvenlik sorunlarıyla mücadelede yardımcı olması bekleniyor.

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