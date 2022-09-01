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Dünya

New York'ta, silah taşımayı zorlaştıran yeni yasa yürürlüğe girdi

ABD'nin New York eyaletinde silah taşımaya kısıtlamalar getiren yeni yasa bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Mücahit Oktay   | 01.09.2022
New York'ta, silah taşımayı zorlaştıran yeni yasa yürürlüğe girdi

New York

New York Valisi Kathy Hochul, yaptığı açıklamada, ABD Yüksek Mahkemesi'nin, New York'ta sivillerin silah taşımasını kısıtlamaya yönelik kararını iptal etmesinin ardından, eyalette silah taşıma ruhsatını zorlaştıran yeni bir yasa kabul ettiklerini ve bu yasanın bugün itibariyle yürürlüğe girdiğini söyledi.

Hochul, "New York eyaletinde, ilerlemeye öncülük etmeye ve sağduyulu silah güvenliği yasasını uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

4 Eylül'de yürürlüğe girecek yarı otomatik tüfeklerin mülkiyetiyle ilgili yasayı da hatırlatan Hochul, bu tarihten sonra kitlesel saldırılarda tercih edilen bu tür silahlar için 21 yaş sınırının uygulanacağını ifade etti.

Valiliğin internet sayfasında yeni yasa gereği, taşıma ruhsatı almak isteyenlerin 18 saatlik ateşli silah eğitimi, yüz yüze mülakat ve 3 yıl geriye doğru sosyal medya incelemesine tabi tutulacağı belirtildi.

Ayrıca bundan sonrası için, bar, kütüphane, okul, hükümet binaları ve hastanelere taşıma ruhsatı olsa bile kimsenin silahıyla giremeyeceği kaydedildi.

Bununla birlikte, ruhsat sürelerinin de 5 yıldan 3 yıla indirildiği, silah sahiplerinin süre uzatımında, ilk ruhsat alımındaki aşamalardan geçmesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Times Meydanı da silahtan arındırılacak

New York Belediye Başkanı Eric Adams da, Vali Hochul'un silah taşımayla ilgili yasak kararlarını desteklerken, şehir bölgesinde yaşayan yaklaşık 9 milyon kişinin güvenliğine yardımcı olacağını, ayrıca turistik öneme sahip Times Meydanı'nın da silahtan arındırılacağını söyledi.

Adams, turistik öneme sahip meydanın görünür yerlerine "Gun Free Zone-Silahtan Arındırılmış Bölge" tabelaları asılacağını bildirdi.

Daha önce New York Polis Teşkilatı'nda (NYPD) 20 yıl görev yapan Belediye Başkanı, açıklamasında, "Ülkemizde her gün 316 kişi silahla vuruluyor ve bunlardan 106'sı hayatını kaybediyor. Bunlar astronomik rakamlar." demişti.

ABD Yüksek Mahkemesi 23 Haziran'da, New York eyaletinin sivillerin silah taşımasını kısıtlamaya yönelik kararını Anayasa'nın 2. Ek Maddesi'ne aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme'nin 100 yıldan daha uzun süre sonra, New York'un, vatandaşlarını korumak için aldığı kararı iptal etmeyi seçtiğini belirterek, "Bu karar, hem sağduyu ile hem de anayasa ile uyuşmamaktadır ve hepimizi korkuya sürüklemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

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