Dolar
43.86
Euro
51.70
Altın
5,179.20
ETH/USDT
1,822.00
BTC/USDT
63,050.00
BIST 100
14,019.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

New York'ta polisin kar topu yağmuruna tutulması hakkında soruşturma başlatıldı

ABD'de New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch, emniyet güçlerinin görevde olduğu sırada kalabalık bir grup tarafından kar topu yağmuruna tutulmasının suç teşkil ettiğini belirterek, soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Dilara Karataş  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
New York'ta polisin kar topu yağmuruna tutulması hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtınanın ardından Manhattan bölgesindeki Washington Square Park'ta bir araya gelen yüzlerce kişinin katıldığı dev kar topu savaşı, bir süre sonra parkta görevli NYPD personeline yöneltildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, üniformalı memurların hedef alındığı ve üzerlerine yoğun şekilde kar topu fırlatıldığı görüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüntülerde, bazı memurların atılan karlar karşısında geri çekilmek zorunda kaldığı anlar yer aldı.

NYPD Komiseri Tisch, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüntüleri incelediklerini belirterek, "Sergilenen bu davranış utanç vericidir ve bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Tisch, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile Eğitim Programı ile geçen yıl 1,1 milyon kişiye eğitim verildi
Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 72 kişi hakkında gözaltı kararı
Selimiye Camisi sis bulutu içerisinde kaldı
Meriç ve Tunca'nın debisi düşüşe geçti
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

New York'ta polisin kar topu yağmuruna tutulması hakkında soruşturma başlatıldı

New York'ta polisin kar topu yağmuruna tutulması hakkında soruşturma başlatıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet