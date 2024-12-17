New York'ta patlayan su borusu sokakları sular altında bıraktı
ABD'nin New York kentinin Bronx bölgesinde yaşanan su borusu arızası, büyük bir su baskınına neden oldu. Sokakları su basarken, bölgedeki trafik ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.
New York
New York İtfaiye Departmanı, olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Ekipler, bölgede altyapıyı inceleyerek suyun kaynağını tespit ve suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.