Dolar
34.99
Euro
36.78
Altın
2,646.72
ETH/USDT
3,976.20
BTC/USDT
107,646.00
BIST 100
10,011.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da “Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü (Şeb-İ Arus) Uluslararası Anma Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

New York'ta patlayan su borusu sokakları sular altında bıraktı

ABD'nin New York kentinin Bronx bölgesinde yaşanan su borusu arızası, büyük bir su baskınına neden oldu. Sokakları su basarken, bölgedeki trafik ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
New York'ta patlayan su borusu sokakları sular altında bıraktı

New York

New York İtfaiye Departmanı, olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ekipler, bölgede altyapıyı inceleyerek suyun kaynağını tespit ve suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul edecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
MİA Başkanı Köse: Suriye'de ne olursa olsun Türkiye duyarsız kalamaz

Benzer haberler

New York'ta patlayan su borusu sokakları sular altında bıraktı

New York'ta patlayan su borusu sokakları sular altında bıraktı

Müzisyen Jülide Yalçın, 17 Aralık'ta New York'ta sahneye çıkacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet