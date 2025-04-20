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Dünya

New York'ta binlerce aktivist göçmenlik ve işten çıkarma gibi konuları protesto etti

ABD'nin New York kenti, Başkan Donald Trump ve yönetiminin, göçmenlik, kamu tasarrufu ve demokratik haklar gibi birçok konudaki tutumunu hedef alan protesto eylemine sahne oldu.

Mücahit Oktay  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
New York'ta binlerce aktivist göçmenlik ve işten çıkarma gibi konuları protesto etti Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

New York

Manhattan adasının merkezi bölgesinde gerçekleşen gösteriye katılan binlerce protestocu, Washington hükümetinin göçmenlik uygulamalarından sosyal haklara kadar uzanan birçok alandaki politikasına karşı tepkilerini dile getirdi.

5. Cadde ile 42. Sokak köşesinde yer alan Milli Kütüphane önünde buluşan göstericiler, Trump karşıtı sloganlar atarak Central Park'a yürüdü.

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ABD hükümetine karşı birçok konuda tepkisini ortaya koyan göstericiler, Cumhuriyetçi yönetimin göçmenlik, kamu tasarrufu, demokratik haklar, medeni haklar ve işten çıkarmalar gibi konulardaki uygulamalarına slogan atarak itiraz etti.

Miting esnasında yapılan konuşmalarda, sivil özgürlükler ve hukukun üstünlüğünün önemi vurgulanırken, "Direniş vatanseverliktir" ve "Göçmenlere adalet" yazılı dövizler taşındı.

Göçmenlik ve Muhafaza Birimi (ICE) polislerinin de hedef alındığı gösteride, "Sınır dışı etme ve "Gözaltıları durdur" yazan pankartlar yer aldı.

Öte yandan, Massachusetts, Illinois gibi ülkenin birçok eyaletinde de benzer içerikli protestolar düzenlendi.

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