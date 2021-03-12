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Dünya

New York'a ABD içi seyahatlerde Kovid-19'la ilgili karantina zorunluluğu kaldırılacak

New York eyaletine ABD içinden yapılan giriş çıkışlarla ilgili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan karantina zorunluluğunun kaldırılacağı açıklandı.

Mücahit Oktay   | 12.03.2021
New York'a ABD içi seyahatlerde Kovid-19'la ilgili karantina zorunluluğu kaldırılacak Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, New Yorkluların salgına karşı "büyük bir güç ve azimle" mücadele ettiğini belirtti. Cuomo, bunun sonucunda vakaların her gün düşmeye devam ettiğini, 1 Nisan'dan itibaren yurt içi yolculardan karantina talep edilmeyeceğini bildirdi.

Açıklamada, zorunluluk kalksa da eyaletin sağlık departmanının New York'a giriş çıkış yapanların önlem olarak kendilerini karantinaya almalarını hala tavsiye ettiği aktarıldı.

Diğer taraftan, New York'a uluslararası seyahat edenler için zorunlu bir karantinanın halen yürürlükte olduğu, tüm yolcuların sağlık formunu doldurmaya devam etmesi gerektiği kaydedildi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise Cuomo'nun açıklamasına, "kendilerine danışılmadığı gerekçesiyle" tepki gösterdi.

De Blaiso valilik kararıyla ilgili, "Dünyanın en büyük şehirlerinden biri ve eyalet nüfusunun yüzde 43'üne sahip olmamıza rağmen bize danışılmadı." ifadesini kullandı.

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