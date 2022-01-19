Dolar
13.43
Euro
15.24
Altın
1,837.11
ETH/USDT
3,131.20
BTC/USDT
42,000.00
BIST 100
2,042.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

New York Başsavcılığı: Trump'ın şirketlerinden 'sahte veya yanıltıcı' beyanlarda bulunuldu

New York Başsavcılığının, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın şirketlerinin kredi ve vergi avantajı elde etmek için varlık değerleri konusunda "sahte veya yanıltıcı" beyanlarda bulunduğuna dair kanıtlara ulaştığı belirtildi.

Islam Doğru   | 19.01.2022
New York Başsavcılığı: Trump'ın şirketlerinden 'sahte veya yanıltıcı' beyanlarda bulunuldu

New York

New York Başsavcısı Letitia James’in ofisi tarafından mahkemeye sunulan belgelerde, Trump'ın şirketlerinin uygun şartta kredi almak için varlıkların değerini abarttığı veya vergi indirimi amacıyla taşınmazların değerini düşük gösterdiği üzerine kanıtlar sunulduğu kaydedildi.

Belgelerde ayrıca, yönetici kapasitesinde Trump organizasyonu içinde yer alan Trump’ın kızı Ivanka ile oğulları Donald Jr. ve Eric Trump’ın da bu işlemlere dahil olduğuna işaret edildi.

New York Başsavcılığı, 3 Ocak’ta, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma kapsamında, Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ve kızı Ivanka Trump'ın mahkemede ifade vermelerini talep etmişti.

Trump'ın aile şirketi Trump Organization'da yönetici olan diğer oğlu Eric Trump da daha önce konuyla ilgili mahkemeye çağrılmış ve 2020 sonunda ifadesi alınmıştı.

Mahkemeye sunulan belgelere göre, eyalet yetkililerinin Trump’ın şirketleri aleyhine sivil bir dava açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.

Trump, şirketlerine karşı bu soruşturmaların “siyasi” amaçlı yapıldığını ve anayasal haklarının ihlal edildiğini savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları gelecek hafta kaldırılıyor
Güney Afrika'da aslan ve pumalara bakıcılarından Kovid-19 bulaştı
Almanya Başbakanı Scholz, Kovid-19'a karşı 'uluslararası iş birliği' vurgusu yaptı
Araştırma: Kovid-19 aşılarının yan etkilerinin dörtte üçü "nosebo etkisi" kaynaklı
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali 16 eyalete genişletme kararı aldı

Benzer haberler

New York Başsavcılığı: Trump'ın şirketlerinden 'sahte veya yanıltıcı' beyanlarda bulunuldu

New York Başsavcılığı: Trump'ın şirketlerinden 'sahte veya yanıltıcı' beyanlarda bulunuldu

İran Trump'ı hedef alan suikast animasyonu yayınladı, ABD açıkça kınamadı

Beyaz Saray, İran'ın nükleer programını hızlandırmasından Trump'ı sorumlu tuttu

Trump, Kongre baskını konuşmasında kendisine yüklenen Biden'ı eleştirdi

Trump, Kongre baskını konuşmasında kendisine yüklenen Biden'ı eleştirdi
ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden bir yıl geçti

ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden bir yıl geçti