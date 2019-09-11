Euro
6.39
Dolar
5.78
BIST 100
101,996.10
Altın
1,493.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı’ na ilişkin açıklama yapıyor. New York'ta 11 Eylül olaylarını anma törenleri düzenleniyor
logo
Dünya

Netanyahu'dan İsrail vatandaşı Filistinlilere dair skandal açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlilerin Yahudileri yok etmek istediğini öne sürdü.

Esat Fırat   | 11.09.2019
Netanyahu'dan İsrail vatandaşı Filistinlilere dair skandal açıklamalar

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlileri Yahudileri yok etmekle suçladı.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisi Likud için oy istedi.

Benny Gantz ve Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı’nın Ortak Arap Listesi’yle iş birliği yaptığına işaret eden Netanyahu, "Halbuki Araplar; çocuk, kadın ve erkek fark etmeksizin hepimizi yok etmek istiyorlar." diyerek İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik skandal ifadeler kullandı.

Likud Partisi ise Netanyahu’nun söz konusu söylemi onaylamadığını öne sürerek, Netanyahu’nun seçim kampanyasını yürüten çalışanlardan birinin "yanlışlıkla" böylesi bir cümleyi paylaştığını iddia etti.

Ancak Netanyahu, seçim rekabetinin kızıştığı son birkaç hafta içinde seçim kampanyasında özellikle Ortak Arap Listesi ile Mavi-Beyaz İttifakı’nın koalisyon kurabilme ihtimaline vurgu yaparak, kamuoyunun dikkatini İsrail vatandaşı Filistinlilerin hükümete ortak olabileceği "tehdidine" çekmişti.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 4 partinin bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Arap Listesi Blokundan da konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Irkçı kaçkın Binyamin Netanyahu, Arap vatandaşlara ve liderlerine yönelik kanlı tahriklerine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Muhalefetteki partilerden Netanyahu’nun açıklamalarının kınanması talep edilerek, Arap vatandaşlara da Netanyahu’yu ve destekçilerini düşürmek için sandıklara gitme çağrısı yapıldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Cephe (Hadaş), Arap Değişim Hareketi (Ta’al) Birleşik Arap Listesi ve Balad (Tecemmu) partileri, 17 Eylül'de yapılacak erken seçime ortak listeyle katılma kararı almıştı.

Filistinlileri temsil eden bu 4 parti, 9 Nisan'daki seçime ise iki ayrı ittifak çatısı altında katılmış ve 120 sandalyeli İsrail Meclisine 10 milletvekili göndermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?
İnternetten öğrenilen asılsız sağlık haberleri sağlığımızı tehdit ediyor
Trump'tan 2020 mesajı: Şahinsiz kabine, yumuşak dış politika
Sürdürülebilir bir Sıfır Atık Projesi için neler gerekli?
Belçika’da Müslümanlara okul yasağı

Benzer haberler

AB'den Netanyahu'nun 'ilhak' vaadine tepki

AB'den Netanyahu'nun 'ilhak' vaadine tepki

Netanyahu'dan İsrail vatandaşı Filistinlilere dair skandal açıklamalar

'Filistin davası, Arapların en temel meselesidir'

İsrail güçleri gece baskınlarını sürdürüyor

İsrail güçleri gece baskınlarını sürdürüyor
UNRWA'dan 'Filistinli mülteciler meselesi yok edilmek isteniyor' açıklaması

UNRWA'dan 'Filistinli mülteciler meselesi yok edilmek isteniyor' açıklaması
Netanyahu Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin ilhakı vaadini yineledi

Netanyahu Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin ilhakı vaadini yineledi