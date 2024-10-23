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Dünya

Netanyahu, Gazze'nin kuzeyini izole etmeye amaçlayan plana karşı olduğunu açıkça dile getirmeyi reddetmiş

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin tehcir edilmesini ve bölgenin izole edilmesini amaçlayan, "generallerin planı" olarak adlandırılan plana karşı olduğunu kamuoyu önünde açıklamayı reddettiği bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki, Mustafa Deveci  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Netanyahu, Gazze'nin kuzeyini izole etmeye amaçlayan plana karşı olduğunu açıkça dile getirmeyi reddetmiş

Ankara

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin tehcir edilmesini ve bölgenin izole edilmesini amaçlayan, "generallerin planı" olarak adlandırılan plana karşı olduğunu kamuoyu önünde açıklamayı reddettiği bildirildi.

Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın dün Netanyahu ile Batı Kudüs'te yaptıkları görüşmede, Gazze'nin kuzeyinin izole edilmesini ve bölgedeki halkın tehcir edilmesini amaçlayan planın gündeme geldiği belirtildi.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırılan haberde, Blinken'ın daha önce İsrail basınına yansıyan ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir edilmesinin ardından bölgenin kuşatılmasıyla gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngören "generallerin planını" sorguladığı ifade edildi.

Netanyahu'nun görüşmede "generallerin planını" uygulamadıklarını savunduğu kaydedildi. Bunun üzerine Blinken'ın Netanyahu'dan "generallerin planını" uygulamadıklarını kamuoyu önünde açıklamasını istediği belirtildi.

Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı'nın isteğine olumlu yanıt vermediği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı. Saldırılar nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde kalan Filistinliler zorla yerlerinden ediliyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

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