Dolar
40.89
Euro
47.67
Altın
3,318.94
ETH/USDT
4,146.40
BTC/USDT
113,204.00
BIST 100
10,962.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Netanyahu, Filistin devletini tanıyacaklarını duyuran Avustralya Başbakanı'nı "İsrail'e ihanetle" suçladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin devletini tanıyacaklarını duyuran Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i İsrail'e "ihanet etmekle” suçladı.

Burak Dağ  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Netanyahu, Filistin devletini tanıyacaklarını duyuran Avustralya Başbakanı'nı "İsrail'e ihanetle" suçladı

Kudüs

Başbakan Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Avustralya'nın aşırı sağcı İsrailli milletvekili Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmesine ilişkin açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze Şeridi’ne düzenledikleri saldırılar ve uyguladıkları insani abluka nedeniyle giderek artan uluslararası baskılarla yüzleşen Başbakanı Netanyahu, Avustralyalı mevkidaşı Albanese hakkında “Tarih, Albanese'i olduğu gibi hatırlayacak: İsrail'e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı.” ifadelerini kullandı.

Anamuhalefet lideri Lapid: Netanyahu, “siyasi açıdan zehirli bir lider”

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ise Albanese'e sert ifadelerle yüklenen Netanyahu’yu "siyasi açıdan zehirli" bir lider olarak tanımladı.

Lapid, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün demokratik dünyada bir lideri en çok güçlendiren şey, Batı dünyasının siyasi açıdan en zehirli lideri Netanyahu ile yüzleşmektir." ifadelerini kullandı.

Avustralya ve İsrail arasında karşılıklı vize iptalleri

Avustralya, dün İsrail'deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin üyesi Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmiş ve ülkeye seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını doğrulamıştı.

Rothman'ın vizesinin iptalinin ardından Tel Aviv yönetimi aynı gün içinde, Avustralya'nın işgal altında bulunan Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizesini iptal kararı almıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, konuya ilişkin açıklamasında, kararın Canberra yönetiminin "Filistin devletini" tanıma kararı alması ve aralarında Rothman ile eski İçişleri Bakanı Ayelet Shaked'in bulunduğu bir grup İsraillinin vizesini iptal etmesinin ardından geldiğini belirtmişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Rothman, daha önce Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi fikrini savunmuş, bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü
İletişim Başkanlığından Türkiye'nin Gazze'ye insani yardımlarına ilişkin paylaşım
DMM, "Samsun ve Zonguldak'ta ormanların talan edildiği" iddiasını yalanladı
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Netanyahu, Filistin devletini tanıyacaklarını duyuran Avustralya Başbakanı'nı "İsrail'e ihanetle" suçladı

Netanyahu, Filistin devletini tanıyacaklarını duyuran Avustralya Başbakanı'nı "İsrail'e ihanetle" suçladı

İsrail, Gazze'deki esirlerin tek seferde serbest bırakılmasını kapsayan anlaşmada ısrarcı

İsrail'in saldırısında bacağını kaybeden 9 yaşındaki Meral koltuk değnekleri olmadan oyun oynamak istiyor

BM, Gazze'de abluka ve açlık nedeniyle ortalama yaşam süresinin düştüğünü bildirdi

BM, Gazze'de abluka ve açlık nedeniyle ortalama yaşam süresinin düştüğünü bildirdi
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 266’ya yükseldi

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 266’ya yükseldi
Netanyahu, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'yla Gazze'yi işgal planını görüştü

Netanyahu, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'yla Gazze'yi işgal planını görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet