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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, askerlerinin Gazze'den çekilmesini içeren esir takasını kabul etmeyeceğini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

Mustafa Deveci  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Netanyahu, askerlerinin Gazze'den çekilmesini içeren esir takasını kabul etmeyeceğini söyledi

Ankara

Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden birinde bulunan Bnei David Askeri Akademisi'nde yaptığı konuşmada, İsrail ile Hamas arasındaki muhtemel esir takası gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hedeflerine ulaşıncaya ve zafer kazanıncaya kadar" Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği mesajını veren Netanyahu, olası esir takası mutabakatı için İsrail askerlerini Gazze'den çekmeyeceklerini ve İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli esiri serbest bırakmayacaklarını söyledi.

ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda 28 Ocak'ta Paris'te Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası ve ateşkesi görüşmek üzere bir toplantı yapılmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, görüşmenin "yapıcı olduğunu" ancak taraflar arasında hala büyük farklar bulunduğunu bildirmişti.

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