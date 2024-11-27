Nesli tükenme tehlikesinde olan "yavaş Loris" Bangkok'ta turistlerden para kazanmak için kullanılıyor
Nesli tükenme tehlikesiyle koruma altına alınan "yavaş Loris" adlı hayvan Bangkok sokaklarında para karşılığı turistlerin sevmesi için kullanılıyor.
Ankara
Sosyal medyada "sevimli ev hayvanları" olarak sunulan videolarıyla popüler hale gelen yavaş Loris, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesine göre nesli tükenmekte olan ve korunan hayvanlar arasında yer alıyor.
Büyük yuvarlak gözleri, yumuşak tüyleri ve ağır hareketleriyle sevimli bir görünüme sahip bu hayvan, gece aktif olması ve kollarındaki bezlerden salgıladığı zehirle tanınıyor. Yavaş Loris, tehdit edildiğinde keskin dişleriyle ısırarak, zehrini aktarıyor.
Koruma altında olması gereken yavaş Loris, Bangkok sokaklarında turistlerin ilgisine sunuluyor. Turistler ücret karşılığı yavaş Loris'i seviyor ve onunla hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Bu hayvanların dişleri turistlere zarar vermesini önlemek, kolay ve güvenli taşınmalarını sağlamak için keski ya da penseyle kesiliyor.
Acı veren bu işlem, hem yavaş Lorislerin doğal savunma mekanizmasını yok ediyor, hem de enfeksiyona neden olarak ölüme yol açabiliyor.
"Sugar Glider"lere yoğun ilgi
Bangkok'un kalabalık sokaklarında turistlerin ilgisine sunulan hayvanlardan biri de minik keseli "Sugar Glider"ler.
Asya ve Avustralya'nın tropik ormanlarına özgü, uçabilen bir tür olan bu hayvanlar, vücutlarının yanlarında uzanan ince zarları sayesinde 40-50 metreye kadar havada süzülerek yol alabiliyor.
"Süzülme" yetenekleriyle adeta minik birer planör gibi davranan Sugar Glider"ler sevimli görüntüleri ve sıcakkanlı yapılarıyla turistlerin ilgi odağı oluyor.
Esnafın süslü kedi ve köpekleri dikkati çekiyor
Bangkok'ta alışveriş yapan turistleri, dükkan sahiplerinin sevimli dostları karşılıyor.
Esnaf Tay kültürüne özgü estetik anlayışla kedi ve köpeklerini süslüyor.
Süslenmiş küçük ırk köpekler ve kediler, tezgah başında esnaf sahipleriyle renkli tablolar oluşturuyor.
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