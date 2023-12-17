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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

"Ne terörizm ne soykırım" başlıklı manifestoyu 10 binden fazla sanatçı, aydın ve gazeteci imzaladı

İspanya'nın El Pais gazetesi, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmanın son bulması için başlatılan kampanya kapsamında yayımlanan manifestoya, 17 Ekim-17 Aralık döneminde 31 ülkeden 10 binden fazla sanatçı, aydın ve gazetecinin imza attığını duyurdu.

Şenhan Bolelli  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
"Ne terörizm ne soykırım" başlıklı manifestoyu 10 binden fazla sanatçı, aydın ve gazeteci imzaladı

Madrid

Habere göre, "Savaşı durdurmak gerek. Ne terörizm ne soykırım" başlıklı manifestoya şimdiye kadar 10 bin 327 kişi imza attı ve öncelikli talep; "derhal ve süresiz ateşkes" olarak belirlendi.

"İsrail'den bombardımanı derhal durdurması, uluslararası hukuka uyması ve insani koridoru etkinleştirmesi; Hamas'tan terör saldırılarını durdurması ve rehineleri serbest bırakması" istenilen manifestoya imza atanların yaklaşık 8 bini İspanyol oldu.

Bunların arasında yönetmen Pedro Almodovar, sinema sanatçısı Alba Flores, Vicky Pena, Luis Tosar, müzisyen Joan Manuel Serrat, Amaral, Toni Zenet, ressam Luis Gordillo, moda tasarımcısı Javier Mariscal gibi tanınmış isimler öne çıktı.

Toplamda 31 ülkeden kültür, sanat ve bilim dünyasından önemli isimlerin imzasının olduğu manifestoda, "Derhal ateşkes ilan edilmesi için diplomatik kanalların güçlendirilmesi ve uluslararası baskının artırılması, uluslararası yasallığa, BM ve Avrupa Birliği (AB) kararlarına, iki devletli çözüme dayalı bir barış anlaşması için çalışılması ve Filistin devletinin tanınması" önerildi.

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