NATO'dan Kazakistan'daki uçak kazasına ilişkin "soruşturma" çağrısı
NATO, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında yolcu uçağının düşmesiyle alakalı soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.
Ankara
NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, X hesabından yaptığı paylaşımda, düşen uçakta hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye diledi.
Dakhlallah, "Kazada yaralananlara acil şifalar diliyor ve tam soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
Kazakistan'daki uçak kazası
Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL), Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.
AZAL, uçakta 5'i mürettebat 62'si yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.
Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu bildirmişti.
Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan’da 1 günlük milli yas ilan edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.