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Dünya

NATO liderleri, Vilnius Zirvesi'nin ikinci gününde bir araya geldi

NATO üyesi ülkelerin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirve toplantısının ikinci gününde bir araya geldi.

Ömer Tuğrul Çam  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
NATO liderleri, Vilnius Zirvesi'nin ikinci gününde bir araya geldi Fotoğraf: Dursun Aydemir / AA

Vilnius

Devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

Toplantıya 31 üye ülke liderinin yanı sıra NATO üyeliğine davet edilen ülke sıfatıyla İsveç de katılıyor. Ayrıca NATO'nun Hint-Pasifik ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Avrupa Birliği (AB) de toplantıda temsil ediliyor.

Toplantının açılışında konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Avrupa ve Atlantik'te bölgesel bir ittifak olduğunu ancak karşı karşıya kalınan zorlukların küresel olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinde yaşananların birbirleri açısından önem taşıdığını, Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olduğunu, terör ve siber tehditlerin sınır tanımadığını, otoriter rejimlerin yakınlaştığını dile getirdi.

"Kural temelli küresel düzen için birlikte durmalıyız." diyen Stoltenberg, bu yüzden bugünkü NATO Zirvesi'ne ortakların katılımının önemli olduğunu kaydetti.

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