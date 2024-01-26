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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'e onayından memnun

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladığını, İsveç'in müttefik olmasıyla ittifakın daha da güçleneceğini bildirdi.

Ata Ufuk Şeker  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'e onayından memnun

Brüksel

Stoltenberg, X sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladığımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Stoltenberg, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin giderildiğini, İsveç'in müttefikliği ile İsveç, Türkiye ve NATO'nun daha da güçleneceğini belirtti.

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