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İsveç'in, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de

Muhammed Nuri Erdoğan  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
İsveç'in, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de

Ankara

Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 5 Temmuz 2022'de Brüksel'de imzalanan ve 7492 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol" onaylandı.

Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi.


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