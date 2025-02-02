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Dünya

NATO Genel Sekreteri Rutte "NATO olarak daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını" ifade etti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika'dan Türkiye'ye kadar tüm NATO topraklarında daha fazla silaha ihtiyaç olduğunu söyledi.

Cüneyt Karadağ  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
NATO Genel Sekreteri Rutte "NATO olarak daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını" ifade etti

Berlin

NATO Genel Sekreteri Rutte, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada Rusya - Ukrayna savaşı ve NATO üyelerinin savunma harcamalarını değerlendirdi.

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO topraklarına saldırmasını caydırmak için daha fazla para ve daha fazla endüstriyel üretim gerektiğini belirterek, "Amerika'dan Türkiye'ye kadar tüm NATO topraklarında ek üretim hatlarına, ek vardiyalara, daha fazla mühimmata, daha fazla Leopard 2 tankına, daha fazla F-35 savaş uçağına ve daha fazla silaha ihtiyacımız var. O zaman bize saldırmaya asla cesaret edemez." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın NATO'ya saldırabilecek konumda olup olmadığını sorulan Rutte, "Putin bunu bir an bile düşünmemeli. Bu onun için yıkıcı sonuçlar doğurur. Şu anda devlet bütçesinin yüzde 40'ını savunmaya harcıyor, bu da Rusya'nın milli gelirinin yüzde 10'una denk geliyor. Bizim o kadar harcamamız gerekmiyor ama yüzde 2'den çok daha fazlası gerekiyor." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupalı NATO üyelerinden gayrisafi yurtiçi hasılalarının yüzde 5'ini silahlanmaya ayırmalarını talep etmesine ilişkin olarak da Rutte şu değerlendirmede bulundu:

"Trump son görev süresi boyunca bu talebinde genel olarak haklıydı. Bu girişim sayesinde daha fazla yatırım yaptık. Avrupalı müttefikler ve Kanada 2014'ten bu yana savunma için 600 milyar doların üzerinde harcama yaptı. NATO ortaklarının üçte ikisinden fazlası artık savunmaya yüzde 2'den fazla harcama yapıyor yine Trump sayesinde. Ancak daha da fazla yatırım yapmamız gerekiyor ve bunu nasıl ölçeceğimize önümüzdeki aylarda müttefiklerimiz karar verecek. Ancak sizi bir konuda temin edebilirim: Bu oran yüzde 2'den çok, çok, çok daha fazla olacaktır."

"Savaştan kaçınmanın en iyi yolu"

Özellikle Alman ekonomisinin büyüklüğünün göz önüne alındığında, silah ve mühimmat üretimi konusunda çok daha fazlasını yapabileceğini belirten Rutte, Almanya'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini kaydetti.

Gelecek aylarda pek çok Avrupa ülkesinde savunma harcamalarının artırılmasının tartışılacağına işaret eden Rutte, "Çok açık konuşayım. Savaşa hazırlıklı olmalıyız. Savaştan kaçınmanın en iyi yolu budur." diye konuştu.

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