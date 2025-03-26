Dolar
37.99
Euro
40.86
Altın
3,019.15
ETH/USDT
2,008.40
BTC/USDT
86,594.00
BIST 100
9,649.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa Ulu Cami’de Kadir Gecesi idrak ediliyor. Hacı Bayram Veli Cami'nde Kadir Gecesi idrak ediliyor. Şam’daki Emevi Camii’nde Kadir Gecesi idrak ediliyor. Sultanahmet Camii’nde Kadir Gecesi idrak ediliyor.
logo
Dünya

NATO Genel Sekreteri Rutte, Litvanya'da kaybolan 4 ABD askerinin öldürüldüğünü duyurdu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu açıklanan 4 ABD askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Melike Pala  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
NATO Genel Sekreteri Rutte, Litvanya'da kaybolan 4 ABD askerinin öldürüldüğünü duyurdu Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

Ankara

Resmi ziyaret için bulunduğu Polonya’nın başkenti Varşova’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rutte, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu açıklanan 4 ABD askeri hakkında son gelişmeleri paylaştı.

“Ben konuşurken, Litvanya'da meydana gelen bir olayda 4 Amerikan askerinin öldürüldüğü haberi geldi.” diyen Rutte, olaya ilişkin ayrıntıları bilmediğini belirtti.

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Pabrade kenti yakınlarındaki alanda taktiksel eğitim yürütüldüğü sırada 4 ABD askerinin kaybolduğu bildirilmişti.

Olayın ardından Litvanya güvenlik güçleriyle ortak arama çalışması başlatılmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suç içerikli paylaşım yaptığı belirlenen zanlı yakalandı
Tokat'ta Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'nin puşidesi değiştirildi
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis personeliyle bayramlaştı

Benzer haberler

Kanada Başbakanı Carney'e göre, ABD'nin "ticaret savaşı" iki ülkenin halkına da zarar veriyor

Kanada Başbakanı Carney'e göre, ABD'nin "ticaret savaşı" iki ülkenin halkına da zarar veriyor

Çin'den, ABD'nin Çinli şirketleri ihracat kontrol listesine almasına tepki

NATO Genel Sekreteri Rutte, Litvanya'da kaybolan 4 ABD askerinin öldürüldüğünü duyurdu

The Atlantic, Yemen savaş planlarına ilişkin yeni detaylar paylaştı, Beyaz Saray dergiyi suçladı

The Atlantic, Yemen savaş planlarına ilişkin yeni detaylar paylaştı, Beyaz Saray dergiyi suçladı
Polonya'nın ilk nükleer santralinin inşaatına 14,5 milyar avroluk kaynak sağlayacak yasa imzalandı

Polonya'nın ilk nükleer santralinin inşaatına 14,5 milyar avroluk kaynak sağlayacak yasa imzalandı
NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın Polonya'ya saldırması halinde "yıkıcı" tepkiyle karşılaşacağını söyledi

NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın Polonya'ya saldırması halinde "yıkıcı" tepkiyle karşılaşacağını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet