NATO Genel Sekreteri Rutte, Litvanya'da kaybolan 4 ABD askerinin öldürüldüğünü duyurdu
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu açıklanan 4 ABD askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Ankara
Resmi ziyaret için bulunduğu Polonya’nın başkenti Varşova’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rutte, Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kenti yakınlarındaki alanda eğitim sırasında kaybolduğu açıklanan 4 ABD askeri hakkında son gelişmeleri paylaştı.
“Ben konuşurken, Litvanya'da meydana gelen bir olayda 4 Amerikan askerinin öldürüldüğü haberi geldi.” diyen Rutte, olaya ilişkin ayrıntıları bilmediğini belirtti.
ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Pabrade kenti yakınlarındaki alanda taktiksel eğitim yürütüldüğü sırada 4 ABD askerinin kaybolduğu bildirilmişti.
Olayın ardından Litvanya güvenlik güçleriyle ortak arama çalışması başlatılmıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.