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Dünya

NATO, 'Bosna kasabı' Mladic hakkındaki mahkeme kararını memnuniyetle karşıladı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in müebbet hapis cezasının onanmasını memnuniyetle karşıladı.

Ömer Tuğrul Çam   | 08.06.2021
NATO, 'Bosna kasabı' Mladic hakkındaki mahkeme kararını memnuniyetle karşıladı

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT) Mladic'in müebbet hapis cezasını onamasının ardından yaptığı açıklamada, "Mladic'in 1995'te Srebrenitsa'da binlerce Bosnalı erkek ve gencin öldürülmesi dahil olmak üzere sivillere yönelik acımasız suçlardan sorumlu tutulması doğrudur." ifadesini kullandı.

NATO'nin 1990'larda Balkanlar'da iki etnik savaşın sonlandırılmasında ve Avrupa tarihinde karanlık ve utanç dolu bir bölümün kapatılmasında rol oynadığını kaydeden Stoltenberg, "Bölge, ittifakımız için stratejik olarak önem taşımaya devam etmektedir. Barış ve uzlaşıyı destekleyerek Batı Balkanlar'da istikrar ve güvenliğe katkı sağlamayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT) "Bosna Kasabı" lakaplı Bosnalı Sırpların eski lideri Mladic'in müebbet hapis cezasını bugün onamıştı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan 78 yaşındaki Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulmuştu.

Hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı. Mladic, 2017'de hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kararına itiraz etmişti.

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