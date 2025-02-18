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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO: Avrupa, Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamada öncülük etmeye hazır

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamada öncülük etmeye ve İttifak'ın savunmasındaki payını artırmak için hazır ve istekli olduğunu bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
NATO: Avrupa, Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamada öncülük etmeye hazır

Brüksel

Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te yapılan Ukrayna konulu olağanüstü zirvenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Zirveden "hazır ve istekli" olunduğu sonucunu çıkardığını belirten Rutte, "Avrupa, Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamada öncülük etmeye hazır ve istekli." ifadelerini kullandı.

Rutte, Avrupa'nın NATO'nun kolektif güvenliğine yatırım yapmak için de hazır ve istekli olduğunu aktararak, ayrıntıların kararlaştırılmasının gerekeceğini ancak taahhüdün net olduğunu kaydetti.

ABD'deki Donald Trump yönetiminin gündeme getirdiği ve Avrupa'nın dışında bırakılacağının duyurulduğu barış müzakerelerine ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği zirveye, Rutte'nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, İspanya, Hollanda ve Danimarka'nın liderleri de katılmıştı.

Trump yönetimi, Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması, savaş sona erdikten sonra güvenlik garantilerinin ise NATO tarafından değil, Avrupa ülkelerince verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Beyaz Saray ayrıca NATO'nun Avrupalı müttefiklerinin, kıtanın savunmasında sorumluluğu tümüyle üstlenmelerini istiyor.

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